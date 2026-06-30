Manchester City anuncia Enzo Maresca como novo treinador

Enzo Maresca é anunciado pelo Manchester City como novo treinador e substituto de Pep Guardiola, nesta segunda-feira, 29. O italiano de 46 anos é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, mas deixou o time londrino no começo deste ano. Assim que os Citizens divulgaram a chegada de Maresca, os Blues soltaram uma nota.

Quem é Maresca?

A primeira vez que o italiano se destacou treinando um time da categoria principal foi pelo Leicester City na temporada de 2023/2024. O técnico fez com que o time inglês subisse de divisão e foi contratado pelo Chelsea. Em seu primeiro ano nos Blues, Maresca classificou o time para a Champions League, conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes.

Ainda assim, o treinador deixou o clube de Londres na virada deste ano. Ele declarou que recebia pouco apoio do Chelsea e resolveu não permanecer no cargo, mesmo que seu contrato fosse até 2029. Seu substituto foi o inglês Liam Rosenior que foi demitido três meses depois.

Relação de Maresca e Guardiola

Maresca é tido como um discípulo de Guardiola. O italiano treinou a equipe sub-21 do City na temporada de 2020/2021 e trabalhou com Guardiola na equipe principal dos Citizens como auxiliar técnico em 2022/2023.

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A similaridade no estilo de jogo entre os treinadores seria um dos motivos da contratação de Maresca pelo clube de Manchester.

Nota do Chelsea

Após o anúncio de Maresca no Citizens, o Chelsea soltou uma nota explicando a saída pouco esclarecida do italiano no começo deste ano do cargo nos Blues e como se deu a negociação com o Manchester City. Confira um trecho da nota:

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“O Chelsea FC reconhece que a temporada 2025/26 foi extremamente decepcionante para o Clube e seus torcedores. Um fator importante para isso foi a instabilidade gerada pelas mudanças que o Clube foi forçado a fazer no cargo de técnico durante o período de Natal. Diante dos acontecimentos recentes, consideramos importante explicar aos nossos torcedores o que ocorreu e os motivos pelos quais nosso ex-técnico deixou o Clube em 1º de janeiro de 2026.

No outono do ano passado, nosso ex-técnico informou ao Clube que poderia surgir uma oportunidade para ele suceder Pep Guardiola ao final da temporada. Ficou claro para nós que ele tinha um forte desejo de suceder Guardiola e estava totalmente empenhado em buscar essa oportunidade, apesar de ter um contrato de longa duração que não lhe dava o direito de rescisão unilateral.

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Em dezembro de 2025, nosso técnico pediu demissão de forma inesperada e abrupta. Naturalmente, sentimo-nos decepcionados, pois acreditávamos que sua mente e seu coração estavam voltados para outro clube e outra oportunidade, mesmo tendo chegado ao Chelsea apenas no ano anterior.

Nenhum clube deseja trocar de técnico no meio da temporada. No entanto, diante de sua decisão de não continuar cumprindo suas responsabilidades até o fim da temporada, o Clube não teve outra escolha a não ser proteger nossos jogadores, nossos torcedores e o escudo da instituição, aceitando assim o seu pedido de demissão.

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Dadas as circunstâncias e o respeito mútuo entre os clubes, foi firmado um acordo confidencial com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma compensação financeira. Também foi celebrado um acordo confidencial com o ex-técnico, pelo qual ele pagará uma compensação.”