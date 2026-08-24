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Manchester City acerta com Allan Elias, do Palmeiras, em acordo milionário

Atacante se formou na base do Palmeiras e foi contratado após a saída de Savinho, que vai para o Tottenham

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 18h41
Jogador de futebol com camisa verde e branca, shorts brancos e meias verdes, dominando uma bola branca e azul com o pé direito no ar. Ele está em um campo de grama verde, com outros jogadores desfocados ao fundo.
 (William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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O Manchester City concordou com a proposta de € 40 milhões para a entrada de Allan Elias, do Palmeiras, no elenco do clube europeu. O acordo envolve uma taxa fixada em 37,5 milhões de euros, com mais 2,5 milhões de adicionais. O valor completo de 40 milhões de euros equivale a cerca de R$ 200 milhões. 

De acordo com informações do The Athletic, Allan entra como adição ao ataque em campo, mas o Palmeiras, durante as negociações, havia insistido que o jogador não estava à venda. Agora confirmado, Elias marca a terceira contratação do Manchester City neste verão, logo após Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Jeremy Monga, do Leicester City. 

Allan já fez 96 aparições em partidas pelo Palmeiras durante diversas competições, e foi o responsável por nove gols e 12 assistências durante a trajetória, que começou em 2025 no elenco oficial, após anos de treinamento na base do clube. Análises do The Athletic, braço esportivo do New York Times, indicam que Elias deve ajudar o Manchester City com dribles e competitividade. 

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Antes da oferta do Manchester City, o Palmeiras recebeu propostas por Allan Elias de outros clubes como o Aston Villa e o Napoli, mas o time recusou. O clube inglês contratou o atleta do Palmeiras após a saída de Savinho, que foi vendido para o Tottenham Hotspur por um combo de £ 85 milhões (cerca de R$ 595 milhões). 

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