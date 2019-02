Málaga acerta contratação do goleiro camaronês Kameni

Por AE

Barcelona – O Málaga acertou a contratação do goleiro Carlos Kameni para a sequência da temporada 2011/2012. Neste sábado, o Espanyol anunciou ter chegado a um acordo com o jogador camaronês para rescindir o seu contrato. Assim, o goleiro está livre para oficializar a sua troca de clube no futebol espanhol.

A negociação para a liberação de Kamenei começou na terça-feira e o Espanyol não receberá nada de imediato do Málaga. Porém, o clube poderá ganhar bonificações de acordo com o desempenho do camaronês no novo clube e do número de partidas disputadas pelo jogador.

Kamenei, de 27 anos, defendeu o Espanyol por sete anos e meio no Espanyol, após passagem pelo Le Havre, da França. Porém, nesta temporada, o camaronês perdeu espaço no time catação, que agora tem o argentino Cristian Alavarez como goleiro titular. No total, ele sofreu 291 gols em 222 partidas disputadas no Campeonato Espanhol e ajudou a equipe a faturar o título da Copa do Rei em 2006.