Mais uma vez, Rhodolfo reclama de gols ‘inadmissíveis’ sofridos

Depois de quatro empates consecutivos, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi. Mais um vacilo do time paulista, que não consegue embalar no Campeonato Brasileiro e agora está na quinta posição, com cinco pontos a menos que o líder Corinthians. Para o zagueiro Rholdolfo, o maior problema são os gols sofridos.

‘A gente tentou bastante, mas queremos ser campeões e para isso não podemos dar mole desse jeito. Levamos dois gols inadmissíveis. Eu quero ser campeão, todo mundo aqui quer ser campeão, mas precisamos mudar a postura dentro de casa’, esbravejou o defensor, um dos poucos que encarou os microfones na saída do gramado.

A reclamação sobre o desempenho como mandante faz sentido. Em dez jogos no Morumbi pelo Brasileirão, o Tricolor ganhou cinco, perdeu três e empatou dois. Nas últimas três partidas, nenhuma vitória.

Em busca da recuperação, os comandados de Adilson Batista voltam a campo no sábado, em Florianópolis, contra o Figueirense.