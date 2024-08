Mais uma medalha: Tati Weston-Webb avança à final no surfe feminino

Faltando cinco minutos para o fim da semifinal do surfe feminino, nesta segunda-feira, 5, Tatiana Weston-Webb já tinha uma medalha dos Jogos de Paris garantida no pescoço, avançando à final em em Teahupoo, no Taiti. A disputa para saber se será ouro ou prata acontece ainda nesta segunda, contra Caroline Marks, dos Estados Unidos.

A vida de Tati ficou mais fácil depois de uma interferência de Brisa Hennessey, da Costa Rica. A adversária pegou uma onda em que Tati, que tinha a prioridade definida, já tinha entrado. Dessa forma, a costarriquenha ficou com apenas uma nota até o fim da bateria, ao invés das duas possíveis. Enquanto Tati terminou com 13,66 pontos (8,33 +5,33), Brisa terminou a semifinal com 6,17.

Poucos minutos antes, Gabriel Medina não teve tanta a sorte e foi para a disputa de bronze. Na sua vez, o mar não favoreceu e foram pouquíssimas ondas surfáveis, chegando a uma sequência de 17 minutos sem nenhuma aparecer, dentro dos 30 minutos de competição. Ao todo, foram 4 ondas surfadas na semifinal, apenas uma pelo brasileiro, anotando 6,33 pontos. O australiano Jack Robinson fez 12,33.