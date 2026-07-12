Mais um técnico cai após eliminação da Copa do Mundo; confira a lista atualizada
Pape Thiaw deixou comando de Senegal; a seleção chegou à fase de 16 avos de final no Mundial
A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou, na noite de sábado (11), a demissão do técnico da seleção do país, Pape Thiaw, que ocupava o cargo desde o final de 2024, após a eliminação da equipe na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.
“Após uma reunião do Comitê Executivo da FSF, decidiu-se iniciar o processo de demissão do técnico da seleção, Pape Thiaw, e de toda a sua comissão técnica”, informou a entidade em um comunicado, acrescentando que o presidente da FSF, Abdoulaye Fall, concederia uma entrevista coletiva na segunda-feira para esclarecer os “motivos dessa decisão” e “discutir o futuro”.
Thiaw, de 45 anos e ex-jogador da seleção senegalesa, paga o preço por uma campanha decepcionante na Copa do Mundo da América do Norte, na qual os ‘Leões de Teranga’ perderam duas partidas na fase de grupos — contra França (3 a 1) e Noruega (3 a 2) — antes de golearem o Iraque por 5 a 0.
O Senegal sofreu uma dura eliminação nos 16-avos de final diante da Bélgica, perdendo por 3 a 2 na prorrogação, apesar de estar vencendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo.
A seleção africana havia chegado às oitavas de final na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e o torneio na América do Norte marcou sua quarta participação em Mundiais.
Sob o comando de Thiaw, o Senegal venceu a tumultuada final da Copa Africana de Nações em janeiro de 2026, mas acabou perdendo o título devido a uma decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que declarou o Marrocos campeão.
Thiaw é o 15º treinador que deixou o cargo após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo.
Confira a lista de técnicos que deixaram o cargo após a Copa do Mundo:
- Sabri Lamouchi (Tunísia)*
- Hong Myung-Bo (Coreia do Sul)
- Steve Clarke (Escócia)
- Miroslav Koubek (Tchéquia)
- Marcelo Bielsa (Uruguai)
- Sebastián Beccacece (Equador)
- Ronald Koeman (Holanda)
- Julian Nagelsmann (Alemanha)
- Hervé Renard (Tunísia)
- Jamal Sellami (Jordânia)
- Carlos Queiroz (Gana)
- Javier Aguirre (México)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Zlatko Dalic (Croácia)
- Pape Thiaw (Senegal)
*Sabri Lamouchi foi demitido durante a Copa, após derrota da Tunísia na primeira rodada da fase de grupos. Hervé Renard o substituiu nos dois próximos jogos, mas também deixou o cargo ao fim da participação tunisiana.
(Com AFP)
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