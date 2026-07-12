Mais um técnico cai após eliminação da Copa do Mundo; confira a lista atualizada

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A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) demitiu o técnico Pape Thiaw e sua comissão após a eliminação nas oitavas da Copa do Mundo de 2026, marcando o fim de uma campanha decepcionante. Apesar de ter vencido uma conturbada final da Copa Africana de Nações, o resultado no Mundial pesou na decisão. Saiba mais detalhes.

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A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou, na noite de sábado (11), a demissão do técnico da seleção do país, Pape Thiaw, que ocupava o cargo desde o final de 2024, após a eliminação da equipe na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

“Após uma reunião do Comitê Executivo da FSF, decidiu-se iniciar o processo de demissão do técnico da seleção, Pape Thiaw, e de toda a sua comissão técnica”, informou a entidade em um comunicado, acrescentando que o presidente da FSF, Abdoulaye Fall, concederia uma entrevista coletiva na segunda-feira para esclarecer os “motivos dessa decisão” e “discutir o futuro”.

Thiaw, de 45 anos e ex-jogador da seleção senegalesa, paga o preço por uma campanha decepcionante na Copa do Mundo da América do Norte, na qual os ‘Leões de Teranga’ perderam duas partidas na fase de grupos — contra França (3 a 1) e Noruega (3 a 2) — antes de golearem o Iraque por 5 a 0.

O Senegal sofreu uma dura eliminação nos 16-avos de final diante da Bélgica, perdendo por 3 a 2 na prorrogação, apesar de estar vencendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo.

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A seleção africana havia chegado às oitavas de final na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e o torneio na América do Norte marcou sua quarta participação em Mundiais.

Sob o comando de Thiaw, o Senegal venceu a tumultuada final da Copa Africana de Nações em janeiro de 2026, mas acabou perdendo o título devido a uma decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que declarou o Marrocos campeão.

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Thiaw é o 15º treinador que deixou o cargo após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo.

Confira a lista de técnicos que deixaram o cargo após a Copa do Mundo:

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Sabri Lamouchi (Tunísia)* Hong Myung-Bo (Coreia do Sul) Steve Clarke (Escócia) Miroslav Koubek (Tchéquia) Marcelo Bielsa (Uruguai) Sebastián Beccacece (Equador) Ronald Koeman (Holanda) Julian Nagelsmann (Alemanha) Hervé Renard (Tunísia) Jamal Sellami (Jordânia) Carlos Queiroz (Gana) Javier Aguirre (México) Roberto Martínez (Portugal) Zlatko Dalic (Croácia) Pape Thiaw (Senegal)

*Sabri Lamouchi foi demitido durante a Copa, após derrota da Tunísia na primeira rodada da fase de grupos. Hervé Renard o substituiu nos dois próximos jogos, mas também deixou o cargo ao fim da participação tunisiana.

(Com AFP)

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