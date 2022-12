Mais um jornalista morre no Catar durante a Copa do Mundo, diz TV local

O fotojornalista Khaled Al-Musallam morreu no Catar durante a cobertura da Copa do Mundo 2022, segundo informou o grupo Al-Kass Sports Channel, para o qual ele trabalhava. O grupo formado por oito canais esportivos publicou uma nota de pesar em seu perfil oficial no Twitter no sábado, 10. “Os canais Al-Kass lamentam a morte de Khaled Al-Musallam, fotógrafo do departamento de criatividade”, diz o tuíte, sem explicar a causa da morte.

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

Esta é a segunda morte de um jornalista na Copa do Mundo do Catar. A primeira foi confirmada na última sexta, 9, após o americano Grant Whal, repórter dos Estados Unidos, ter um mal súbito depois de uma partida entre Holanda e Argentina. Irmão de um homem declaradamente homossexual, Whal era um dos principais jornalistas esportivos dos EUA e chegou a ser barrado na entrada de um estádio por conta de uma camisa de apoio à causa LGBTQIA+. No Catar, a homossexualidade é considerada ilegal.