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Esporte

Mais um jogador da Copa se machuca sozinho e vira desfalque

O suiço Johan Manzambi não jogará as oitavas de final do torneio contra a Colômbia

Por Gabriel Bussolotti Silveira 7 jul 2026, 12h44
Johan Manzambi atuando pela Suíça
Johan Manzambi atuando pela Suíça (Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Johan Manzambi, meio-campista suiço e grande destaque na Copa do Mundo, se lesionou sozinho nesta segunda-feira, 7, e vira desfalque para a seleção europeia. O atleta se machucou durante o treino e está fora da partida contra a Colômbia válida pelas oitavas de final.

Segundo o jornal suíço 20 Minuten, Manzambi sofreu uma lesão sem qualquer contato com outro jogador. Ainda não se sabe a gravidade da lesão e quanto tempo o meio campista ficará afastado.

O suiço de 20 anos atua pelo Freiburg e se tornou uma das sensações do maior torneio de seleções do mundo. No clube alemão, o jogador já disputou 58 partidas, fez nove gols e deu 11 assistências. Na Copa do Mundo, ele mostrou seu potencial: foram três gols e duas assistências em 4 partidas, o que deu a Manzambi a vaga de titular. Em função do bom desempenho, a joia do esporte despertou o interesse do clube inglês Newcastle.

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Não é a primeira vez na competição

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Apesar de incomum, não é a primeira vez que um jogador se machuca sozinho na edição da Copa do Mundo deste ano. O meio-campista Jordan Henderson, após a classificação da Inglaterra para as quartas de final, quebrou o braço na comemoração.

A partida que acabou 3 a 2 para o país europeu sobre o México foi intensa e pegada, porém Henderson se lesionou somente depois do apito final. Durante a celebração inglesa, os jogadores se aproximaram de seus torcedores. Após cantorias, o volante quis voltar ao campo: ao tentar pular as placas de publicidade, ele perdeu o equilíbrio e caiu no gramado sobre seu braço.

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Depois da queda, o zagueiro Dan Burn, que estava junto ao companheiro de equipe no momento, chamou a equipe médica. Henderson recebeu atendimento, deixou o estádio de maca e foi encaminhado ao hospital para fazer exames. Foi diagnosticado uma fratura e o jogador terá que passar por uma cirurgia. Em razão da lesão, ele desfalcará a Inglaterra pelo resto da competição.

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