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Esporte

Mais rápida, mais eficiente, mais precisa: confira as estatísticas das seleções na Copa do Mundo

Confira quais seleções e jogadores lideram os principais indicadores do torneio

Por Maria Trombini 1 jul 2026, 22h31
Jogador de futebol, camisa 10 azul com MBAPPE nas costas, chuta a bola no campo verde. Goleiro de cinza e luvas vermelhas observa perto do gol. Torcida e placas de publicidade ao fundo
Mbappé lidera em número de finalizações certas (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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A fase de grupos e os primeiros confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 já renderam muitos gols, atuações individuais de destaque e curiosidades espalhadas pelas estatísticas do torneio. Dos times mais velozes aos ataques mais eficientes, passando pelos goleiros mais exigidos e pelas seleções mais faltosas, os números ajudam a explicar o que aconteceu até aqui no Mundial. Confira os principais destaques:

VELOCIDADE

A seleção com a maior velocidade média é a República Tcheca (6,33 km/h), enquanto a Colômbia registra a menor (5,63 km/h).

A Inglaterra possui o jogador mais rápido da Copa do Mundo: atacante Anthony Gordon atingiu a velocidade máxima de 36,76 km/h.

Em velocidade média durante as partidas, considerando apenas os jogadores de linha, o líder é Giovanni Reyna, dos Estados Unidos, com 8,24 km/h. Lionel Messi é o jogador de linha mais lento do Mundial. O argentino percorreu, em média, 8,1 quilômetros a cada 90 minutos.

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Marrocos marcou o gol mais rápido da competição até o momento, aos 1 minuto e 45 segundos. A seleção marroquina também lidera o número de arrancadas, com 2.036. Individualmente, Ismael Saibari é o líder no fundamento, com 297.

ATAQUES

A França é a seleção com mais gols marcados na Copa do Mundo, com 13. Lionel Messi e Kylian Mbappé dividem a artilharia da competição, com seis gols cada. 

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Mbappé também lidera em finalizações certas: são 13 chutes no alvo em 21 tentativas. No geral, A França também é a equipe que mais acertou o alvo, com 34 finalizações certas.

A Bélgica é a seleção que mais finalizou no torneio, com 92 chutes, mas apenas 26 deles foram na direção do gol. Em aproveitamento, o Japão tem o melhor índice de conversão: marcou oito gols em 32 finalizações, um aproveitamento de 25%.

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DEFESA

A República Democrática do Congo é a seleção que demora mais para recuperar a posse de bola, com média de 85,2 segundos. A Turquia lidera o ranking, recuperando a bola em apenas 29,94 segundos.

O goleiro que mais fez defesas é Orlando Gill, do Paraguai, com 24. Já Raúl Rangel e Guillermo Ochoa, do México, e Unai Simón, da Espanha, ainda não sofreram gols na competição.

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JOGO

A Alemanha é a seleção que mais trocou passes no Mundial, com 2.721. No índice de acerto, Portugal e Espanha dividem a liderança, ambos com 92% de precisão nos passes. O Brasil aparece logo atrás, com 90%.

Entre os jogadores, Gabriel Magalhães é quem mais distribuiu passes, com 397.

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DISCIPLINA

O Uruguai é a seleção com o maior número de impedimentos no torneio. Individualmente, Luis Díaz, da Colômbia, lidera o ranking, com sete impedimentos.

Aleksandar Pavlovic é o jogador que mais cometeu faltas, com 13, enquanto Hannibal Mejbri, da Tunísia, é quem mais sofreu infrações, com 15.

O Haiti é a seleção que mais cometeu faltas, com 55. Cabo Verde é a equipe mais disciplinada nesse quesito, com apenas 15. Já a Inglaterra é a seleção que mais sofreu faltas, com 64.

O Paraguai lidera em cartões amarelos, com nove. Argélia, República Tcheca, França e Tunísia receberam apenas um cartão amarelo cada.

Entre os cartões vermelhos, Catar e África do Sul lideram a estatística, com duas expulsões cada.

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Copa do Mundo 2026
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