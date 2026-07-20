🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Esporte

Mais de 1 milhão de pessoas tomam ruas de Madri para receber campeões mundiais

Após recepção do Rei Felipe VI e do primeiro-ministro Pedro Sánchez, jogadores foram para as ruas comemorar com os torcedores

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h38 | Atualizado em 20 jul 2026, 16h59
Multidão de pessoas em um evento, muitas segurando bandeiras da Espanha e do Atlético de Madrid, com cores vermelhas e amarelas predominantes
Espanhóis lotam as ruas de Madri em comemoração do título mundial (Oscar del Pozo/AFP)
Continua após publicidade
Mais de 1 milhão de pessoas tomam ruas de Madri para receber campeões mundiais Priorizar nos meus resultados Google

Os jogadores da seleção espanhola, recém-coroados campeões mundiais após derrotarem a Argentina na final no domingo, desfilaram nesta segunda-feira (20) pelas ruas de Madri, que estavam lotadas com mais de um milhão de torcedores.

“Eles merecem que estejamos aqui apoiando-os também, e que retribuamos um pouco do carinho que demonstram durante as partidas e da força que dedicam ao jogo”, disse à AFP Pablo Perello, um bancário de 33 anos que foi ver “os jogadores de perto”.

Multidão de pessoas vestindo vermelho e branco, ocupando uma praça e ruas, com um grande edifício branco de arquitetura clássica à esquerda e outros prédios ao fundo. Há telões e estruturas de palco montadas na praça, sob um céu claro e ensolarado
Torcedores da Espanha lotam a Praça de Cibeles, em Madri, aguardando a chegada dos jogadores campeões mundiais (Foto por PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

“Estima-se que mais de 1 milhão de torcedores estejam nas ruas de Madri”, que ficaram repletas de torcedores agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da ‘Roja’, informou à AFP a delegação do governo na capital.

Siga
Continua após a publicidade
Multidão celebra em rua com bandeiras da Espanha, acompanhando um ônibus de dois andares azul com a frase REYES DEL MUNDO e pessoas no teto, cercado por veículos policiais com luzes azuis piscando
Ônibus da seleção espanhola nas ruas de Madri (THOMAS COEX/AFP)

Eles percorrem as principais avenidas da capital espanhola até a Praça de Cibeles, onde fica a Prefeitura de Madri e onde ocorrerá uma cerimônia de celebração.

Continua após a publicidade

Compromissos oficiais

Mais cedo, os campeões mundiais foram recebidos pelo Rei Felipe VI, na primeira parada de sua comemoração.

O rei Felipe VI e rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia, durante a audiência com a seleção espanhola de futebol após a vitória sobre a Argentina na final da Copa do Mundo da FIFA, em 20 de julho de 2026, em Madri, Espanha.
O rei Felipe VI e rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia, durante a audiência com a seleção espanhola de futebol após a vitória sobre a Argentina na final da Copa do Mundo da FIFA, em 20 de julho de 2026, em Madri, Espanha. (Jose Oliva/Europa Press/Getty Images)

Poucas horas após desembarcarem em Madri, vindos dos Estados Unidos com o troféu dourado, os integrantes de ‘La Roja’ visitaram o Palácio da Zarzuela, onde o o Rei Felipe VI lhes agradeceu por um triunfo que descreveu como pertencente a todo o país.

Continua após a publicidade

“Quando vocês venceram, fizeram isso por toda a Espanha”, disse o Chefe de Estado aos campeões mundiais, liderados pelo capitão da equipe e destaque do torneio, Rodri Hernández, e pelo técnico Luis de la Fuente.

Eles também foram recebidos pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no Palácio de Moncloa.

Continua após a publicidade

“Vencer pelo seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo”, e “erguer o troféu, e poder fazer isso hoje, é a maior conquista possível no futebol”, afirmou o capitão da equipe e melhor jogador da Copa, Rodri Hernández, durante a recepção no Palácio de Moncloa, em Madri, sede do governo espanhol.

“Estou muito feliz em ver a empolgação das crianças (…) e em participar do desfile e celebrar com todos os espanhóis”, disse Ferran Torres, autor do único gol na partida de domingo que garantiu o bicampeonato mundial da Espanha (2010, 2026).

Continua após a publicidade

Homens em ternos e camisas escuras em um palco, com uma faixa marrom e letras douradas ESPAÑA! ao fundo. Uma multidão de pessoas com celulares erguidos os observa.
Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, e Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, conversam (Carlos Lujan/Europa Press/Getty Images)
(Com AFP)

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Madri
Seleção de Futebol da Espanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).