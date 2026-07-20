Mais de 1 milhão de pessoas tomam ruas de Madri para receber campeões mundiais

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Mais de um milhão de torcedores lotaram Madri para celebrar o bicampeonato mundial da Espanha, após a vitória sobre a Argentina. Os jogadores desfilaram em ônibus aberto pelas ruas, culminando na Praça de Cibeles, e foram recebidos pelo Rei Felipe VI e pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez em compromissos oficiais.

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Os jogadores da seleção espanhola, recém-coroados campeões mundiais após derrotarem a Argentina na final no domingo, desfilaram nesta segunda-feira (20) pelas ruas de Madri, que estavam lotadas com mais de um milhão de torcedores.

“Eles merecem que estejamos aqui apoiando-os também, e que retribuamos um pouco do carinho que demonstram durante as partidas e da força que dedicam ao jogo”, disse à AFP Pablo Perello, um bancário de 33 anos que foi ver “os jogadores de perto”.

“Estima-se que mais de 1 milhão de torcedores estejam nas ruas de Madri”, que ficaram repletas de torcedores agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da ‘Roja’, informou à AFP a delegação do governo na capital.

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Eles percorrem as principais avenidas da capital espanhola até a Praça de Cibeles, onde fica a Prefeitura de Madri e onde ocorrerá uma cerimônia de celebração.

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Compromissos oficiais

Mais cedo, os campeões mundiais foram recebidos pelo Rei Felipe VI, na primeira parada de sua comemoração.

Poucas horas após desembarcarem em Madri, vindos dos Estados Unidos com o troféu dourado, os integrantes de ‘La Roja’ visitaram o Palácio da Zarzuela, onde o o Rei Felipe VI lhes agradeceu por um triunfo que descreveu como pertencente a todo o país.

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“Quando vocês venceram, fizeram isso por toda a Espanha”, disse o Chefe de Estado aos campeões mundiais, liderados pelo capitão da equipe e destaque do torneio, Rodri Hernández, e pelo técnico Luis de la Fuente.

Eles também foram recebidos pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no Palácio de Moncloa.

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“Vencer pelo seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo”, e “erguer o troféu, e poder fazer isso hoje, é a maior conquista possível no futebol”, afirmou o capitão da equipe e melhor jogador da Copa, Rodri Hernández, durante a recepção no Palácio de Moncloa, em Madri, sede do governo espanhol.

“Estou muito feliz em ver a empolgação das crianças (…) e em participar do desfile e celebrar com todos os espanhóis”, disse Ferran Torres, autor do único gol na partida de domingo que garantiu o bicampeonato mundial da Espanha (2010, 2026).

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(Com AFP)

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