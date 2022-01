Mais de 70 atletas de times brasileiros testam positivo para Covid-19

Nesta pré-temporada do futebol brasileiro, a Covid-19 tem sido uma enorme preocupação. Mais de 70 atletas testaram positivo para a doença até o momento entre os doze times de maior torcida, levando em conta os jogadores que se reapresentaram com o vírus e que adoeceram nas férias ou durante os trabalhos no clube.

Apenas São Paulo, Santos e Palmeiras somam 39 casos, envolvendo jogadores importantes como o zagueiro Miranda e os meio-campistas Sandry e Gustavo Scarpa. Já no Corinthians, entre os três contagiados com o coronavírus estão Jô e Renato Augusto.

Até o momento, os casos foram leves ou assintomáticos, e a maioria dos atletas que foram infectados já retornou às atividades. A temporada terá início oficialmente neste final de semana, quando começam os campeonatos estaduais pelo país.