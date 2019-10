Mais alto da NBA, novato é ovacionado em estreia pelo Boston Celtics

O senegalês Tacko Fall levou a torcida do Boston Celtics ao delírio na noite do último domingo 6, na vitória sobre o Charlotte Hornets por 107 a 106, em partida de pré-temporada. O pivô de 23 anos tem (segundo medição vestindo tênis), 2,31 metros de altura, mesma marca do sudanês Manute Bol e do romeno Gheoghe Muresan, ex-jogadores da NBA, considerados os mais altos da história da liga americana.

Fall supera, portanto, em quase 10 centímetros o jogador mais alto em atividade na NBA, o pivô sérvio Boban Marjanovic, do Dallas Mavericks, que tem 2,22m. A altura rendeu ao senegalês uma recepção calorosa dos torcedores de Boston, conhecidos pelo seu fanatismo. O TD Garden, ginásio dos Celtics, teve momentos de euforia quando o técnico Brad Stevens chamou Tacko Fall pela primeira vez.

–

Torcedores trajados de tacos (em referência ao nome do pivô), tradicional comida mexicana, e com placas ‘Queremos Tacko’ foram focalizados pelas câmeras enquanto o jogador entrava em quadra. A entrada do senegalês foi mais festejada do que a estreia do armador Kemba Walker, uma das estrelas da NBA e seleção americana de basquete.

☘️ A warm welcome for Tacko Fall in Boston… followed up by a slam & swat! @celtics | #NBAPreseason pic.twitter.com/NKVjkFLRDJ — NBA (@NBA) October 7, 2019

Altura e idade foram motivos de polêmica nos últimos anos na NBA, que resolveu exigir das equipes os dados reais de cada jogador. A medida foi motivada pela idade errada de Buddy Hield, armador do Sacramento Kings, registrado com 24 anos, quando na verdade tinha 25. O astro Kevin Durant, por exemplo, era listado com “apenas” 2,6 metros de altura, dado corrigido pelo Brooklyn Nets, atual time do ala, para 2,11m, sem tênis.

O caso de Tacko Fall é parecido, mas ele “perdeu” três centímetros de altura pela obrigação de medir os atletas sem calçados. O pivô, entretanto, bateu os recordes de envergadura, chegando a cerca de 2,49 metros com os braços abertos, e de alcance com os braços erguidos, marcando 3,11 metros. Entre os demais números curiosos e impressionantes do senegalês, está o peso de 131 quilos, e o tamanho de seu tênis, 56.

A temporada 2019/20 da NBA começa no dia 22 de outubro, mas os fãs de basquete só poderão assistir à estreia oficial do gigante senegalês pelos Celtics no dia seguinte, em partida contra o Philadelphia 76ers, fora de casa, marcada para as 20h30 (de Brasília).