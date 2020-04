Mãe de estrela da NBA morre por complicações causadas pelo coronavírus

Jacqueline Cruz, mãe do ala-pivô Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, morreu nesta segunda-feira 13, aos 51 anos, devido à complicações causadas pelo coronavírus. Ela estava em coma induzido há três semanas, mas não resistiu.

“A família Towns está de coração partido pela morte de Jacqueline, devido à complicações da Covid-19. Jackie, como era carinhosamente conhecida, estava lutando contra o vírus há mais de um mês. Jackie era uma fonte incrível de força, carinho e uma pessoa muio amável. Sua paixão era palpável e sua energia nunca mais será substituída. Nossa família é extremamente grata pelo amor e apoio que recebemos durante este período difícil”, disse a família, em nota.

Towns, uma das estrelas da nova geração da NBA compartilhou, em suas redes sociais, a notícia de que sua mãe estava em coma, depois de várias tentativas, sem sucesso, dos médicos para recuperar o dano no pulmão de Jacqueline. Emocionado, o jogador de 24 anos fez um apelo para que as pessoas levassem o vírus a sério e respeitassem as medidas de saúde.

“Os pulmões pioraram, ela estava com problemas para respirar e os médicos me explicaram que ela tinha de ser colocada em coma. Tentei conversar com ela sobre tudo para incentivá-la a permanecer positiva. Todos os dias eu sempre dizia a ela o tamanho do meu amor. Desde aquele dia, não tenho conseguido me comunicar com ela. Acabei de receber atualizações sobre sua condição. Esta doença é real. Esta doença não precisa ser subestimada. Por favor, proteja sua família, seus entes queridos, seus amigos, a si mesmo. Pratique o distanciamento social. Por favor, não fique em locais com muita gente. Isso apenas aumenta suas chances de contrair esta doença. E ela é mortal”, disse o pivô de 24 anos.

Continua após a publicidade

Karl-Anthony Towns ainda não se pronunciou sobre a morte de sua mãe.