Lutador de MMA é assassinado a facadas na frente da família

Adriano Sylberth Santana Pereira, conhecido como Mamute, foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira, em Outeiro, distrito de Belém, no Pará. O lutador de artes marciais mistas (MMA) foi vítima de um assalto e, ao tentar proteger a família, recebeu um tiro e foi esfaqueado.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, Adriano abriu a porta por volta das 23h30 (de Brasília) da última segunda-feira, e, ao perceber que havia três homens encapuzados, correu para o quarto para proteger a mulher e o filho de 9 anos. Mamute pediu calma aos bandidos, que atiraram em seu rosto. Após levarem os pertences da família, os assaltantes perceberam que o lutador de 29 anos ainda estava vivo, retornaram ao quarto e o esfaquearam no peito, na frente da família.

Adriano não sofreu nenhuma ameaça relacionada ao crime, segundo informações da polícia. O lutador fez 30 lutas na carreira e conciliava o esporte com um emprego de eletricista naval.