Luta de boxe de Anderson Silva terá transmissão via streaming

Anderson Silva está prestes a voltar a lutar. Não mais em um octógono de MMA, onde se consagrou como um dos maiores da história, mas em sua primeira experiência no boxe, diante do mexicano Julio César Chávez Jr, em 19 de junho, em Guadalajara, no México. A transmissão da luta para o Brasil será feita exclusivamente pela plataforma de streaming ZoOme.TV.

O lutador brasileiro de 46 anos fará a luta principal do evento, batizado de “A Tribute to Kings”. O ex-campeão peso-médio do UFC se despediu da organização em novembro do ano passado, em derrota para o jamaicano Uriah Hall, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O card completo terá outras disputas envolvendo a família Chavez, pioneira de lutadores do México. Julio Cesar Chavez Sr., pai do adversário de Anderson e três vezes campeão mundial de boxe, fará sua última luta de exibição no evento, marcado para começar por volta das 20h (de Brasília), em 19 de junho. O cantor Gusttavo Lima estará presente no ringue cantando o hino nacional brasileiro.

O ingresso da transmissão online na plataforma de streaming ZoOme.TV custa 59,90 reais, mas, pagando 10 reais a mais, o espectador terá a opção de participar de um sorteio de um carro 0Km e outros prêmios, além de contribuir com doações para a Casa Ronald Mc Donald, que trata de crianças com câncer em estágio avançado.

O acesso à plataforma fundada em 2020 pelo CEO Ricardo Kurtz pode ser realizado via mobile, disponível para download para Android e iOS, ou via versão web/desktop.