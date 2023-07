Lula visita seleção feminina de futebol em Brasília

A seleção feminina de futebol, em treinamento no estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado, 1. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Jana da Silva e das ministras Ana Moser (do Esporte), Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Cid Gonçalves, da Mulher. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também esteve presente.

A seleção se prepara para o amistoso contra o Chile que ocorrerá neste domingo, 2. Durante o encontro, o petista falou sobre igualdade de gênero no esporte. “Nós precisamos garantir a pratica de esporte para as mulheres na mesma proporção e na mesma quantidade que os homens já tiveram na vida”, disse.

Nas redes sociais, o presidente publicou uma mensagem dizendo que na segunda-feira vai assinar uma lei de paridade salarial entre homens e mulheres. Após o amistoso, a seleção viaja para a Oceania para se preparar para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. A estreia da seleção feminina será no dia 24 de julho, contra o Panamá. Lula disse no encontro que pretende trazer a Copa do Mundo feminina para o Brasil em 2027.

Presidente Lula encontra com a Seleção Brasileira Feminina de Futebol https://t.co/J1YoZVrQ0a — Lula (@LulaOficial) July 1, 2023

Presidente Lula encontra com a Seleção Brasileira Feminina de Futebol https://t.co/J1YoZVrQ0a — Lula (@LulaOficial) July 1, 2023

Sou um torcedor do crescimento do futebol feminino do Brasil. Espero que em alguns anos, Alemanha, EUA, Canadá fiquem bem atrás da qualidade do nosso futebol feminino. A seleção feminina de vôlei evoluiu muito porque existiu investimento. No futebol tem que ser assim também.… pic.twitter.com/QCmTVHVYWf — Lula (@LulaOficial) July 1, 2023