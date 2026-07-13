Lula manda recado para Ancelotti e alfineta jogadores que não voltaram ao Brasil

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Presidente Lula criticou duramente os jogadores da seleção brasileira que não voltaram no avião oficial após a eliminação da Copa, chamando a atitude de “vergonha”. Em tom irônico, sugeriu ao técnico Carlo Ancelotti que contratasse robôs para garantir a vitória no próximo Mundial.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alfinetou os jogadores da seleção brasileira que não voltaram no avião da delegação para o Brasil depois da eliminação da Copa do Mundo. Em visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, também sugeriu que o treinador Carlo Ancelotti contrate um robô para ganhar o Mundial.

“Mandei um recado para o Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Aquela que foi com um monte de gente e voltou ‘sozinho’. Quase não tinha ninguém para voltar no avião da seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, gente, o resto ficou tudo pra lá. Se tivesse ganho [o torneio], estava todo mundo dançando aqui”, disse Lula.

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Apenas o jogador Danilo, do Flamengo, membros da comissão técnica e funcionários da CBF retornaram ao Brasil em voo fretado da entidade depois da eliminação brasileira nas oitavas de final do Mundial. A maioria entrou de férias e continuou no exterior. O próprio Carlo Ancelotti foi para o Canadá, onde tem uma residência.

Lula sugeriu ao treinador “contratar” os robôs que viu na sua visita ao Instituto Mauá e comparou a tecnologia a jogadores de outras seleções: “O menino fez um robô agressivo, parecia o Mbappé , parecia o Haaland . O robô joga a bola lá para cima. Eu falei para o Ancelotti, se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo.”

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