Luiz Maurício quebra recorde sul-americano e é agradável surpresa em Paris

Luiz Maurício da Silva, do lançamento de dardo, avançou às final na Olimpíada de Paris, nesta terça-feira, 6, com uma grata surpresa: a quebra do recorde sul-americano da modalidade.

O brasileiro que faz sua primeira participação em Olimpíadas, conseguiu a marca de 85,91 metros em sua terceira (e última) tentativa, garantindo a classificação e superando com folga os 84 metros necessários para entrar na final.

Com a marca, o atleta de 24 anos, ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022, quebra o recorde sul-americano, conquistado por ele mesmo no Troféu Brasil de Atletismo, quando lançou para 85,57 metros.

A final acontece no Stade de France, às 15h25 de quinta-feira.

“Surpresa muito grande. Agora é voltar para a final com outra cabeça, foi um bom lançamento e é isso. Tive alguns erros no começo, fui ajustando. Agora é chegar na final e ir para cima”, disse depois da prova.