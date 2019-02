Luisão deseja sair do Benfica, diz empresário

Giulano Bertolucci, empresário do zagueiro Luisão, afirmou que o brasileiro tem interesse de deixar a equipe do Benfica. De acordo com o agente, um provável destino para o defensor é o futebol francês, mas ainda deixou claro que o time português não deve liberar a transferência do seu capitão.

‘O Luisão quer mudar de ares, o que é normal. Há muita pressão no Benfica. Ele conhece bem o campeonato francês, já enfrentou o Marselha, o Paris Saint-Germain e o Lyon. Ouvimos falar do projeto do PSG e de Leonardo, mas nesta altura não há nada de concreto’, explicou o empresário, em entrevista à Rádio Renascença.

Luisão conta com uma multa rescisória de 20 milhões de euros, fato tido como um dos principais problemas para uma provável transferência, segundo Bertolucci. ‘O Benfica não quer liberar o seu capitão de equipe. Se surgir uma oferta interessante, para o clube e para o jogador, tudo poderá mudar, embora a cláusula para a sua saída tenha um valor elevado’, concluiu.

O brasileiro se reapresentou ao clube neste último final de semana. Durante sua chegada, o zagueiro afirmou que pretende disputar os próximos jogos com a camisa do Benfica, mas sinalizou uma provável saída ao afirmar que a diretoria deve dar espaço aos novos jogadores dentro do elenco.