Luis Rubiales é banido por três anos após suposto assédio em Copa Feminina

O Comitê Disciplinar da FIFA baniu Luis Rubiales de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos, de acordo com um anuncio feita nesta segunda-feira, 30. A suspensão do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol é consequência de um beijo não consensual na jogadora Jenni Hermoso após a vitória da seleção espanhola contra a Inglaterra no final da Copa Feminina de Futebol.

“A FIFA reitera o seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas”, diz a nota da Federação Internacional.

O vídeo mostrando Rubiales beijando Hermoso na boca viralizou rapidamente, no dia 20 de agosto. O caso ganhou proporção na mídia e nas redes sociais e Rubiales foi criticado por membros do governo espanhol, como o primeiro-ministro Pedro Sanchez e a secretária do Partido Popular da oposição, Cuca Gamarra. Após o episódio, a seleção espanhola anunciou greve contra Rubiales, Hermoso apresentou uma queixa legal e o Ministério Publico anunciou que abriria um inquérito sobre o caso para investigar o enquadramento como agressão sexual.

O ex-presidente já havia assumido o erro, mas chegou a classificar seus críticos como idiotas e disse que não abriria mão do cargo. Seis dias após a polêmica, no entanto, a Fifa o suspendeu provisoriamente, por um período de 90 dias e, sob intensa pressão popular, Rubiales renunciou à sua posição como presidente da Federação Espanhola.