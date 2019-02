Luis Álvaro otimista sobre possível volta de Robinho: Ele quer’

Ídolo do Santos e com destaque no filme ‘Santos, 100 anos de Futebol Arte’, o atacante Robinho pode voltar a Vila Belmiro. Pelo menos é essa a vontade do presidente do clube,. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, que se diz otimista quanto à possibilidade e ainda fez uma revelação: o Rei das Pedaladas também deseja retornar ao Peixe.

‘Acho que sim (o Robinho pode voltar). Ele quer. E a gente também quer’, contou Luis Álvaro, durante o evento que exibiu o documentário da cineasta Lina Chamie, na noite desta sexta, na Vila.

A diretoria santista tem se mobilizado em torno de uma estratégia para viabilizar a parte financeira, no que diz respeito a engenharia econômica para pagar os salários de Robinho. No entanto, o maior problema deve ser a vontade do Milan (Itália), atual time do atacante, em não se desfazer do seu futebol.

A ideia dos alvinegros seria conseguir um novo empréstimo de Robinho, da mesma forma que foi feito no primeiro semestre de 2010, quando o Santos conseguiu contar com o ídolo, cedido pelo Manchester City.

Porém, diferentemente daquela época, Robinho é titular dos rossoneros, o que não acontecia no City. ‘Agora, precisa só o Milan querer. Temos sonhos e, quem sabe, mais uma vez ele não possa se tornar realidade. Vamos conversar um pouco com os italianos e esperamos convencê-los’, encerrou o mandatário.