Lucas Paquetá reage após Lula chamar Neymar de ‘jogador home office’

O comentário irônico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a ausência de Neymar nos primeiros jogos da Copa do Mundo continua repercutindo. Questionado sobre a declaração, Lucas Paquetá evitou falar diretamente sobre o episódio, mas afirmou que os atletas aprendem desde cedo a lidar com críticas externas.

“Cada um na sua vida passou por momentos difíceis. A gente aprende desde cedo a blindar o que vem de fora porque não é isso que nos move, não é isso que vai nos fazer alcançar um objetivo, um sonho”, disse o meia.

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Paquetá comentou ainda que o foco dos jogadores está no trabalho dentro de campo e que críticas podem ser usadas como motivação. “A gente sabe que é o trabalho e a dedicação que é o que a gente faz dentro de campo. A gente tenta filtrar o que pode servir de combustível e seguir adiante com nosso trabalho, pois é assim que a gente conquista as coisas”, completou.

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A declaração veio após Lula comparar a situação de Neymar, que não está à disposição da seleção nos primeiros jogos do Mundial, ao chamar o atacante de “o primeiro convocado home office do mundo”. O comentário, em tom de brincadeira, foi feito durante uma agenda do presidente em Belo Horizonte (MG).