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Esporte

Lucas Paquetá reage após Lula chamar Neymar de ‘jogador home office’

Meia comentou sobre declaração de presidente

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 09h56 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h46
Jogador de futebol com barba, vestindo camisa azul escura e preta, gesticula com as mãos abertas, boca entreaberta, em campo com torcida amarela ao fundo
Lucas Paquetá (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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O comentário irônico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a ausência de Neymar nos primeiros jogos da Copa do Mundo continua repercutindo. Questionado sobre a declaração, Lucas Paquetá evitou falar diretamente sobre o episódio, mas afirmou que os atletas aprendem desde cedo a lidar com críticas externas.

“Cada um na sua vida passou por momentos difíceis. A gente aprende desde cedo a blindar o que vem de fora porque não é isso que nos move, não é isso que vai nos fazer alcançar um objetivo, um sonho”, disse o meia.

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Paquetá comentou ainda que o foco dos jogadores está no trabalho dentro de campo e que críticas podem ser usadas como motivação. “A gente sabe que é o trabalho e a dedicação que é o que a gente faz dentro de campo. A gente tenta filtrar o que pode servir de combustível e seguir adiante com nosso trabalho, pois é assim que a gente conquista as coisas”, completou.

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A declaração veio após Lula comparar a situação de Neymar, que não está à disposição da seleção nos primeiros jogos do Mundial, ao chamar o atacante de “o primeiro convocado home office do mundo”. O comentário, em tom de brincadeira, foi feito durante uma agenda do presidente em Belo Horizonte (MG).

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