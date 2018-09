Lucas Bebê deixa NBA e acerta retorno ao basquete espanhol

A passagem de Lucas Bebê Nogueira pela NBA chegou ao fim depois de quatro temporadas no Toronto Raptors. Nesta quarta-feira, o pivô brasileiro firmou seu retorno ao basquete europeu e foi anunciado como reforço do Montakit Fuenlabrada, da Espanha. De acordo com o site Encestando.es, o contrato de um ano permite, por cláusula, que o jogador retorne à liga americana em caso de proposta.

A saída de Bebê da NBA já vinha sendo especulada nos últimos dias. Na condição de agente livre irrestrito, o pivô de 26 anos não conseguiu a renovação com os Raptors e não chegou a um acordo com outras franquias. Em 2017/18, o brasileiro teve médias de 2,5 pontos e 1,8 rebotes.

Na última temporada, os problemas físicos e alta concorrência no garrafão atrapalharam o brasileiro. Com Jonas Valanciunas e Serge Ibaka como titulares absolutos da equipe, Lucas ainda se deparou com as ascensões de Jakob Poeltl e, principalmente, Paskal Siakam. Além disso, para a próxima temporada, os Raptors assinaram com Greg Monroe.

“Esperamos para encontrar o jogador que precisávamos. E o Lucas Nogueira é esse nome: um jogador com muita capacidade atlética, intimidação e rebote. É a peça ideal para nossa equipe”, disse o diretor esportivo do Fuenlabrada, Ferran López, em entrevista citada pela agência EFE. “Lucas já conhece a Liga, também conhece Madri, e após quatro anos na NBA, esperamos que ele tenha todo o desejo de demonstrar todo seu talento”, completou.

Antes de se aventurar na NBA, Bebê atuou por cinco anos com a camisa do Estudiantes, onde foi eleito, na temporada 2012/13, a revelação da Liga ACB. Nesta temporada, além da competição nacional, o Fuenlabrada disputa a Euroliga.