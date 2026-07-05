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Esporte

Looks da derrota: esposas de jogadores capricham no figurino para ‘trágico’ jogo do Brasil

Brasil perdeu para a Noruega neste domingo, 5

Por Tatiana Moura 5 jul 2026, 21h09 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h56
Duas mulheres posam para fotos. À esquerda, uma mulher de coque, óculos escuros e blusa azul e verde de lantejoulas. À direita, uma mulher de cabelos longos e ruivos, camiseta laranja da seleção brasileira e calça preta, tirando uma selfie no espelho
Tammy Parisoto e Natália Becker  (Instagram/Reprodução)
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O Brasil perdeu para a Noruega neste domingo, 5, por 2×1, em Nova York. As  esposas dos jogadores não perderam a chance de montar looks arrumados para assistir à partida, ainda na esperança pela campanha do hexa – que foi adiado mais uma vez, agora para 2023. Confira alguns desses figurinos expostos à exaustão nas redes sociais pelas wags brasileiras.

Natalia Becker, esposa do goleiro Alisson, com uma camisa neon laranja.

Mulher de cabelos castanhos avermelhados, usando camisa laranja da seleção brasileira, calça preta e joias douradas, tira selfie no espelho de um quarto
Natália Becker, esposa do Alisson (Instagram/Reprodução)

Duda Furnier, esposa de Lucas Paquetá, com uma blusa do jogador, short branco, salto alto e Birkin azul.

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Mulher de óculos, cabelo preso, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o número 20, shorts brancos e chinelos prateados, segurando uma pequena bolsa azul, em pé sobre um caminho de pedras com grama e arbustos verdes ao fundo
Duda Furnier, esposa de Lucas Paquetá (Instagram/Reprodução)

Jaque Maoski, esposa do goleiro Everton, seguiu no mesmo estilo de Duda, mas usou uma calça azul.

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Mulher de óculos escuros, camiseta amarela da seleção brasileira e calça azul com detalhes amarelos e pretos, posando em pé contra uma parede escura e piso de mármore
Jaque Maoski, esposa do goleiro Everton (Instagram/Reprodução)

Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique, decidiu ousar e foi com uma blusa de pedrarias, apenas com as cores da seleção.

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Mulher de pele morena, cabelo preso em coque, óculos escuros finos, blusa de lantejoulas azuis e verdes, calça jeans larga manchada de tinta, e bolsa amarela vibrante na mão direita, posa em frente a uma parede de madeira escura
Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique (Instagram/Reprodução)

Ana Maria, esposa de Casemiro, optou no simples. Uma blusa escrita ‘Brasil’ com tons de dourado.

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Mulher loira sorridente e criança com bandana do Brasil fazem sinal de paz dentro de um veículo, com cones de trânsito visíveis pela janela
Ana Maria, esposa de Casemiro (Instagram/Reprodução)
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