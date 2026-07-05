Looks da derrota: esposas de jogadores capricham no figurino para ‘trágico’ jogo do Brasil

O Brasil perdeu para a Noruega neste domingo, 5, por 2×1, em Nova York. As esposas dos jogadores não perderam a chance de montar looks arrumados para assistir à partida, ainda na esperança pela campanha do hexa – que foi adiado mais uma vez, agora para 2023. Confira alguns desses figurinos expostos à exaustão nas redes sociais pelas wags brasileiras.

Natalia Becker, esposa do goleiro Alisson, com uma camisa neon laranja.

Duda Furnier, esposa de Lucas Paquetá, com uma blusa do jogador, short branco, salto alto e Birkin azul.

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Jaque Maoski, esposa do goleiro Everton, seguiu no mesmo estilo de Duda, mas usou uma calça azul.

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Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique, decidiu ousar e foi com uma blusa de pedrarias, apenas com as cores da seleção.

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Ana Maria, esposa de Casemiro, optou no simples. Uma blusa escrita ‘Brasil’ com tons de dourado.

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