Liverpool x Atlético de Madrid na Champions: onde assistir, horário e escalações

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Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam pela Champions League em Anfield. Os Reds chegam embalados e com a possível estreia de Bradley Barcola como titular. Já o time de Simeone busca reverter uma derrota recente e encontrar sua melhor forma. Acompanhe os detalhes, prováveis escalações e onde assistir a este grande duelo.

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Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Liverpool chega para a estreia embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich, fora de casa, pela Premier League. Alexander Isak teve participação decisiva no resultado, enquanto Cody Gakpo também se destacou. Sob o comando de Andoni Iraola, os Reds tentam transformar o peso de Anfield em vantagem já na primeira rodada da competição.

Uma das novidades do time inglês é Bradley Barcola. Contratado junto ao Paris Saint-Germain, o atacante estreou saindo do banco contra o Ipswich e, segundo Iraola, já está em condições de receber mais minutos. A tendência é que ele comece entre os titulares, formando o setor ofensivo ao lado de Muñoz, Florian Wirtz e Isak.

O Atlético de Madrid atravessa momento menos confortável. A equipe de Diego Simeone vem de derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol e tenta encontrar em Anfield uma resposta imediata. O treinador argentino deve novamente apostar na dupla formada por Julián Álvarez e Álex Baena na frente.

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Onde assistir à partida entre Liverpool e Atlético de Madrid?

Liverpool e Atlético de Madrid jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max.

Prováveis escalações:

Liverpool: Alisson Becker; Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai e Gravenberch; Muñoz, Wirtz e Barcola; Isak. Técnico: Andoni Iraola.

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Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand e Lookman; Julián Álvarez e Álex Baena. Técnico: Diego Simeone.

Arbitragem:

Árbitro: Davide Massa (Itália);

Assistentes: Filippo Meli e Alessio Berti (Itália);

Filippo Meli e Alessio Berti (Itália); Quarto árbitro: Matteo Marcenaro (Itália);

Matteo Marcenaro (Itália); VAR: Marco Di Bello (Itália);

Marco Di Bello (Itália); AVAR: Daniele Chiffi (Itália).

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