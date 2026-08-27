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Liverpool chega a acordo pela contratação de atacante do PSG, diz imprensa inglesa

Bradley Barcola, de 23 anos, jogou a Copa do Mundo pela seleção francesa e é bicampeão da Champions League

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h32 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h00
Dois jogadores de futebol em campo verde, um de camisa azul e shorts brancos saltando sobre outro de camisa branca e shorts vinho, caído ao lado de uma bola. Torcida e banco de reservas ao fundo
Bradley Barcola, da França, em disputa com Lamine Yamal, da Espanha, na semifinal da Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O Liverpool está próximo de acertar a contratação de Bradley Barcola, do PSG. O clube da Premier League está disposto a desembolsar por volta de 120 milhões de libras (aproximadamente 839 milhões de reais) pelo atacante francês de 23 anos, segundo veículos de imprensa inglesa como BBC e Skysports. 

O acordo não está finalizado entre os clubes, mas as negociações avançaram, segundo a Skysports. O PSG a princípio pediu 145 milhões de libras (1,02 bilhão) pelo atleta bicampeão da Champions League. O valor depois acordado foi de 120 milhões de libras.

Se concretizada, a contratação de Barcola será a segunda mais cara do Liverpool, atrás apenas da vinda do sueco Alexander Isak na temporada passada do Newcastle por 125 milhões de libras e até 5 milhões em bônus.

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Nesta janela de transferências, a ida do francês para os Reds pode se tornar a mais cara, superando a compra dos ingleses Morgan Rogers pelo Chelsea, por 117 milhões de libras, e de Elliot Anderson pelo Manchester City por 116 milhões de libras.

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Natural de Lyon, Barcola jogou nas categorias de base do clube homônimo da cidade francesa. Em 2023, foi comprado pelo PSG por 45 milhões de euros. Pelo time de Paris, jogou 152 jogos, marcou 39 gols,  deu 37 assistências e conquistou 13 títulos, incluindo as duas Champions Leagues do clube. Pela seleção francesa, disputou a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo deste ano, em que marcou três gols.

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Além do atacante francês, o Liverpool investiu na pré-temporada na contratação do zagueiro Jérémy Jacquet, do Rennes, por 63,6 milhões de euros, Victor Muñoz, do Osasuna, por 40 milhões de euros. Ronald Araujo veio do Barcelona por empréstimo.

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Entre as saídas, Curtis Jones foi o único que rendeu para o Liverpool, com a sua venda por 30 milhões de euros a Inter de Milão. Ibrahim Konaté, Andrew Robertson e o Mohamed Salah, o maior artilheiro do clube na Premier League, saíram por custo zero com o término dos seus contratos.

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