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Esporte

Lista inglesa do top 10 das Copas tem três brasileiros – e uma ausência inexplicável

Argentina, França, Alemanha, Itália e Inglaterra também têm representantes

Por Gabriel Bussolotti Silveira 11 jun 2026, 17h09 | Atualizado em 11 jun 2026, 17h38
ETERNIDADE - O rei Pelé, na festa do tri, em 1970: apenas 29 anos de idade
O rei Pelé, na festa do tri, em 1970 (Alessandro Sabattini/Getty Images)
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Lista dos maiores jogadores da Copa do Mundo feita pela rede britânica BBC incluiu três brasileiros, mas esqueceu de um dos protagonistas de dois títulos de nossa seleção. Publicado nesta quinta-feira, 11, data de início do Mundial de 2026, o ranking cita Pelé, Ronaldo e Cafu, deixando de fora o “Anjo das Pernas Tortas”, o Garrincha.

Segundo a mídia inglesa, a produção da lista foi um desafio, visto a quantidade de jogadores relevantes que participaram do maior torneio de seleções do mundo. A ausência que mais chamou a atenção foi do atacante Garrincha. O brasileiro possui dois títulos Mundiais e foi protagonista na conquista da segunda Copa do Mundo da Amarelinha, em 1962. Ainda assim, de acordo com o ranking inglês, não havia espaço para “o deslumbrante ponta brasileiro de pernas arqueadas”.

O Cafu foi eleito o 9º maior jogador de todos os tempos da Copa do Mundo. O veículo destacou o fato do capitão do penta ser o único a participar de três finais consecutivas da Copa Mundo: “O lateral-direito incansável entrou em campo vindo do banco de reservas quando o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis, foi vice-campeão na França quatro anos depois e, em seguida, levantou o troféu como capitão no Japão e na Coreia do Sul em 2002”, conta a matéria.

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Ronaldo foi colocado em 3º lugar, inaugurando o pódio. O ranking ressaltou a convulsão do jogador antes da final da Copa do Mundo de 1994 contra a França, e sua atuação memorável na decisão de 2002, quando o Fenômeno marcou dois gols em cima do goleiro Oliver Kahn, da Alemanha.

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O primeiro da lista não poderia ser outro além de Pelé. O camisa 10 do Brasil foi o único a ganhar três títulos da Copa do Mundo e, segundo a BBC, é o “nome mais icônico do esporte”.

Confira a lista completa:

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  1. Pelé (Brasil)
  2. Maradona (Argentina)
  3. Ronaldo (Brasil)
  4. Lionel Messi (Argentina)
  5. Franz Beckenbauer (Alemanha)
  6. Kylian Mbappé (França)
  7. Zinedine Zidane (França)
  8. Paolo Rossi (Itália)
  9. Cafu (Brasil)
  10. Geoff Hurst (Inglaterra)
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TAGS:
Brasil
Garrincha
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Pelé
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