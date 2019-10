Liga Europa: Arsenal vence com dois gols do brasileiro Martinelli

Em seu terceiro jogo oficial pelo Arsenal, o brasileiro Gabriel Martinelli, de 18 anos, foi o destaque da vitória do time de Londres sobre o Standard Liège, por 4 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da Liga Europa, no Emirates Stadium. Martinelli já soma quatro gols na temporada, da qual é o vice-artilheiro do time, atrás apenas de Pierre Aubameyang, que marcou oito vezes.

“Muito feliz pelo meu rendimento na partida, principalmente, com o resultado que conquistamos. Poder marcar dois gols novamente diante do nosso torcedor é motivo de muita alegria e satisfação. Não poderia imaginar um início de trajetória melhor com a camisa do Arsenal, mas tenho consciência que é fruto de muito trabalho e dedicação, e é com esse pensamento que seguirei no dia a dia”, afirmou o atacante, que se destacou no Paulistão deste ano pelo Ituano.

“A Liga Europa é um torneio difícil, que desejamos muito conquistar, e vencer em casa é sempre importante Mantivemos os 100% na competição e isso nos dá moral e confiança para a sequência da temporada”, acrescentou.

Com isso, o time inglês lidera a chave com seis pontos, enquanto a equipe belga continua com três, ao lado do Eintracht Frankfurt, que bateu o Vitória de Guimarães por 1 a 0. Os portugueses perderam as duas partidas disputadas.

Em ritmo de treino, o Arsenal fez três gols em 22 minutos de jogo. Gabriel Martinelli marcou os dois primeiros e Joseph Willock anotou o outro. Na segunda etapa, o espanhol Daniel Ceballos completou a goleada.