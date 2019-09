Liga dos Campeões: Dortmund erra pênalti e empata com o Barcelona

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começou nesta terça-feira, 17, com tropeços de dois fortes candidatos ao título. Na Alemanha, o Barcelona empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund e só escapou da derrota graças a uma defesa de pênalti do goleiro Ter Stegen em cobrança de Marco Reus. Já o atual campeão Liverpool foi derrotado por 2 a 0 pelo Napoli, no sul da Itália.

Recuperado de lesão, Lionel Messi entrou apenas no segundo tempo e teve boa chance no último lance da partida, mas seu chute foi desviado e o Barcelona saiu com o empate do Signal Iduna Park. No outro jogo do grupo F, Inter de Milão e Slavia Praga empataram, por 1 a 1, em Milão.

No Estádio San Paolo, em Nápoles, o Napoli jogou bem e desbancou o atual campeão do torneio continental com gols no final da partida, do belga Dries Mertens, de pênalti, e do espanhol Fernando Llorente, depois de falha do zagueiro Virgil Van Dijk,. Mesmo com o triunfo, o clube italiano não ocupa a liderança da chave, pois o Red Bull Salzburg goleou o Genk por 6 a 2 e leva vantagem no saldo de gols.

Todos os resultados desta terça-feira:

Inter de Milão 1 x 1 Slavia Praga

Lyon 1 x 1 Zenit

Ajax 3 x 0 Lille

Benfica 1 x 2 RB Leipzig

Chelsea 0 x 1 Valencia

Red Bull Salzburg 6 x 2 Genk

Borussia Dortmund 0 x 0 Barcelona

Napoli 2 x 0 Liverpool