Liderança inusitada: Haaland alcança topo das paradas com música gravada aos 16 anos

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Erling Haaland surpreende fora dos campos: um remix de sua música gravada na adolescência, “Kygo Jo”, atingiu o topo das paradas na Noruega, graças ao DJ Kygo. O feito viralizou em meio à euforia do país com a inédita classificação de sua seleção nas quartas da Copa do Mundo.

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Erling Haaland assumiu uma liderança inusitada. Fora dos campos, sem conexão ao número de gols que marcou, a bola da vez é outra: o topo das paradas musicais. Um remix de uma música que o jogador e amigos gravaram na adolescência é a mais escutada na Noruega.

A faixa Kygo Jo, gravada por Haaland com os amigos Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg em 2016, ganhou um remix do DJ Kygo. Nas redes sociais, o jogador compartilhou a música e escreveu na legenda: “Aconteceu! Obrigado, Kygo! Isso quer dizer que agora sou oficialmente um artista?”

A versão viralizou e alcançou o topo das paradas no país nórdico nesta sexta, 10. O DJ Kygo também repostou o momento e escreveu: “Erling Haaland sendo o artista número 1 na Noruega não estava no meu bingo de 2026”.

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A seleção norueguesa está classificada pela primeira vez às quartas de final da Copa do Mundo, após vitória sobre o Brasil nas oitavas de final. Com razões de sobra para celebrar, a empolgação norueguesa não para na faixa do seu artilheiro.

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Além da música de Haaland, o top 10 das músicas mais tocadas no país tem outras faixas temáticas do Mundial, como a música oficial do torneio, Dai Dai, interpretada por Shakira e Burna Boy, e Vikingblod (Norway Row Chant), com o ritmo da comemoração dos torcedores noruegueses no Mundial, remando como os vikings. Korgens Menn, Alt For Norge, Sammen For Norge e Henda mot himmelen também são canções de incentivo à seleção nacional que estão em alta no país.

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Dentro de campo, a Noruega tem um desafio menos animador do que as músicas no topo das paradas. Nas quartas de final, Haaland e cia enfrentam a Inglaterra em busca de uma vaga inédita na semifinal. O jogo será neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

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