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Liderança inusitada: Haaland alcança topo das paradas com música gravada aos 16 anos

Música do artilheiro e amigos está em alta junto de outras canções temáticas da Copa na Noruega

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h04
O jogador de futebol Erling Haaland, loiro de cabelos longos, sorri usando um capacete dourado com chifres brancos, camisa branca número 9, com as mãos na cintura, em um estádio lotado
Erling Haaland na Copa do Mundo 2026 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Erling Haaland assumiu uma liderança inusitada. Fora dos campos, sem conexão ao número de gols que marcou, a bola da vez é outra: o topo das paradas musicais. Um remix de uma música que o jogador e amigos gravaram na adolescência é a mais escutada na Noruega. 

A faixa Kygo Jo, gravada por Haaland com os amigos Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg em 2016, ganhou um remix do DJ Kygo. Nas redes sociais, o jogador compartilhou a música e escreveu na legenda: “Aconteceu! Obrigado, Kygo! Isso quer dizer que agora sou oficialmente um artista?”

A versão viralizou e alcançou o topo das paradas no país nórdico nesta sexta, 10. O DJ Kygo também repostou o momento e escreveu: “Erling Haaland sendo o artista número 1 na Noruega não estava no meu bingo de 2026”. 

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A seleção norueguesa está classificada pela primeira vez às quartas de final da Copa do Mundo, após vitória sobre o Brasil nas oitavas de final. Com razões de sobra para celebrar, a empolgação norueguesa não para na faixa do seu artilheiro.

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Além da música de Haaland, o top 10 das músicas mais tocadas no país tem outras faixas temáticas do Mundial, como a música oficial do torneio, Dai Dai, interpretada por Shakira e Burna Boy, e Vikingblod (Norway Row Chant), com o ritmo da comemoração dos torcedores noruegueses no Mundial, remando como os vikings. Korgens Menn, Alt For Norge, Sammen For Norge e Henda mot himmelen também são canções de incentivo à seleção nacional que estão em alta no país.

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Dentro de campo, a Noruega tem um desafio menos animador do que as músicas no topo das paradas. Nas quartas de final, Haaland e cia enfrentam a Inglaterra em busca de uma vaga inédita na semifinal. O jogo será neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

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