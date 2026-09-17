Libertadores: quem o Flamengo enfrenta na semifinal se eliminar o Independiente del Valle

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O Flamengo já sabe que o Estudiantes será seu adversário na semifinal da Libertadores 2026, caso avance contra o Independiente del Valle. O Rubro-Negro venceu a partida de ida por 2 a 0 e tem boa vantagem. O time argentino eliminou o Corinthians e pode reeditar confrontos passados com o Fla, prometendo um duelo emocionante.

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O Flamengo já sabe quem encontrará na semifinal da Libertadores 2026 caso confirme a classificação nesta quinta-feira, 17. O adversário será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians nas quartas de final e garantiu lugar entre os quatro melhores times da América. Antes, porém, o Rubro-Negro precisa eliminar o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A situação do time carioca é confortável. Depois de vencer os equatorianos por 2 a 0 na ida, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença em casa e ainda assim avançará. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um revés por três ou mais gols classificaria diretamente os equatorianos.

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Estudiantes eliminou o Corinthians e espera o Flamengo

O Estudiantes carimbou sua vaga na noite de quarta-feira, 16, ao vencer o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena. Depois do empate por 1 a 1 no primeiro confronto, em La Plata, o gol de Alexis Castro, já na reta final da partida em São Paulo, determinou o placar agregado de 2 a 1 para os argentinos. O Corinthians ainda teve um pênalti no último lance, mas Memphis Depay mandou a cobrança para fora.

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Assim, o chaveamento da Libertadores reserva Estudiantes x Flamengo ou Independiente del Valle para uma das semifinais. Do outro lado, Palmeiras e Fluminense já garantiram suas classificações e disputarão a outra vaga na decisão. As semifinais estão previstas para outubro, enquanto a final da Libertadores de 2026 será disputada no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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Flamengo e Estudiantes já se enfrentaram na Libertadores 2026

Um eventual encontro na semifinal carregaria uma particularidade: Flamengo e Estudiantes dividiram o mesmo grupo nesta edição da Libertadores. No primeiro duelo, em La Plata, as equipes empataram por 1 a 1. Depois, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, resultado que ajudou a garantir a classificação rubro-negra para o mata-mata.

A história recente entre os clubes vai além da atual edição. Em 2025, Flamengo e Estudiantes também se encontraram nas quartas de final da Libertadores. Depois de uma eliminatória equilibrada, o time carioca avançou nos pênaltis em La Plata. O reencontro colocaria frente a frente dois clubes tetracampeões da Libertadores e acrescentaria mais um capítulo a uma rivalidade que ganhou força nas últimas temporadas.