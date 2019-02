Libertadores: Inter encara Santa Fé na Colômbia

O Internacional segue em busca do tricampeonato da Copa Libertadores e enfrentará o Independiente Santa Fé, nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, no jogo de ida das quartas de final.

A tradicional equipe colombiana vem mostrando força na competição. Na fase de grupos, terminou a sua chave na liderança e deixou para trás Atlético Mineiro, Colo Colo e Atlas. Nas oitavas de final, eliminou o Estudiantes, da Argentina, com derrota por 2 a 1, fora de casa, e vitória por 2 a 0 em Bogotá.

No último treino do Internacional no Brasil, o técnico uruguaio Diego Aguirre não confirmou a escalação para a partida desta noite. A principal dúvida está no ataque: recuperado de lesão, Nilmar disputa vaga com o argentino Lisandro López e Eduardo Sasha, que foram titulares nos duelos das oitavas contra o Atlético-MG. O jogo de volta está marcado para a outra quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Futuro – O Emelec, do Equador, largou na frente do Tigres, do México, no duelo que definirá o adversário de Inter ou Santa Fé na semifinal. Nesta terça-feira, na cidade de Manta, o time equatoriano venceu por 1 a 0 e abriu vantagem para o duelo da próxima terça, em Monterrey, no México.

