Libertadores Feminina terá dois brasileiros na semifinal após eliminação do Palmeiras

A Libertadores Feminina definiu seus quatro semifinalistas no domingo, 25, com dois clubes brasileiros ainda na disputa pelo título: Corinthians e Cruzeiro. No sábado, 24, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Também no sábado, o Corinthians, tricampeão consecutivo do torneio, em 2023, 2024 e 2025, avançou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Dragonas, do Equador. Já o Cruzeiro, estreante na competição após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 como vice-campeão, venceu o Libertad, do Paraguai, por 3 a 0, em jogo no próprio domingo.

A eliminação das palestrinas provocou cobranças internas. Após a partida, o diretor executivo do futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão, criticou o desempenho da equipe nos momentos decisivos e afirmou que o elenco precisa assumir mais responsabilidades. “O clube tem fornecido tudo para elas, a melhor estrutura do Brasil para o futebol feminino, e elas precisam assumir mais as responsabilidades na hora H e definir. Mais uma vez a gente sai na frente, com o placar de 2 a 0. Tivemos a chance de fazer mais gols”, disse Simões à Cazé TV. Ele relembrou a eliminação do clube para o Bahia nas quartas de final do Brasileirão feminino, que também aconteceu nos pênaltis. “Perdemos gols que vêm fazendo falta durante o ano.”

As semifinais da Libertadores Feminina serão disputadas na quarta-feira, 28. O Corinthians enfrentará o Santa Fe, enquanto o Cruzeiro terá pela frente o Club Olimpia, do Paraguai, que eliminou o Deportivo Cali, da Colômbia, por 1 a 0. A decisão do campeonato está marcada para 31 de outubro, em Quito, no Equador.