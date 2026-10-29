Libertadores Feminina: Corinthians buscará hepta contra Cruzeiro estreante

A Libertadores Feminina de 2026 terá uma final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro, no sábado, 31, em Quito, no Equador. As equipes garantiram vaga na decisão na quarta-feira, 28, após vencerem seus respectivos confrontos pelas semifinais. O Corinthians derrotou o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1, de virada, com gols de Letícia Monteiro e Gi Fernandes. O Cruzeiro venceu o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, marcado por Marília.

O Corinthians chega à decisão em busca de seu sétimo título da Libertadores Feminina e do quarto consecutivo. Maior campeão da história do torneio, o clube venceu as edições de 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025.

Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento inédito. O clube mineiro é estreante na competição, após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 como vice-campeão, com vitória do mesmo Corinthians. Agora, tenta conquistar o principal título continental da modalidade.

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A final será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O horário oficial ainda precisa ser confirmado pela Conmebol. O campeão receberá 2 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de reais), enquanto o vice-campeão ficará com 600 mil dólares (aproximadamente 3 milhões de reais). A disputa pelo terceiro lugar, entre Santa Fe e Olimpia, também será no sábado.