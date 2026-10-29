🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Esporte

Libertadores Feminina: Corinthians buscará hepta contra Cruzeiro estreante

Brabas buscam o sétimo título, enquanto Cabulosas tentam conquistar a taça logo em sua primeira participação

Por Gabriela Caputo 29 out 2026, 09h00
Jogadoras de futebol feminino do Cruzeiro, vestindo uniformes azuis e brancos, comemoram e sorriem no campo, algumas com garrafas de água, após uma partida.
Equipe feminina do Cruzeiro comemora final da Libertadores. O time disputa com o Corinthians no sábado, 31. (Rodrigo Buendia/AFP)
Continua após publicidade
Libertadores Feminina: Corinthians buscará hepta contra Cruzeiro estreante Priorize VEJA no Google

A Libertadores Feminina de 2026 terá uma final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro, no sábado, 31, em Quito, no Equador. As equipes garantiram vaga na decisão na quarta-feira, 28, após vencerem seus respectivos confrontos pelas semifinais. O Corinthians derrotou o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1, de virada, com gols de Letícia Monteiro e Gi Fernandes. O Cruzeiro venceu o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, marcado por Marília.

O Corinthians chega à decisão em busca de seu sétimo título da Libertadores Feminina e do quarto consecutivo. Maior campeão da história do torneio, o clube venceu as edições de 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025.

Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento inédito. O clube mineiro é estreante na competição, após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 como vice-campeão, com vitória do mesmo Corinthians. Agora, tenta conquistar o principal título continental da modalidade. 

Continua após a publicidade

A final será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O horário oficial ainda precisa ser confirmado pela Conmebol. O campeão receberá 2 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de reais), enquanto o vice-campeão ficará com 600 mil dólares (aproximadamente 3 milhões de reais). A disputa pelo terceiro lugar, entre Santa Fe e Olimpia, também será no sábado.

Siga
Publicidade
TAGS:
Copa Libertadores da América
Corinthians
Cruzeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).