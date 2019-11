Libertadores: Cristo Redentor ‘torce’ para o Flamengo na véspera da final

O maior cartão postal do Rio de Janeiro enviou sua torcida para o Flamengo nesta sexta-feira, 22. Na véspera do duelo do time brasileiro contra o River Plate final da Libertadores, o Cristo Redentor refletiu a imagem da camisa do clube.

A “torcida” do Cristo Redentor aconteceu por causa de uma ação de marketing organizada pela fornecedora de material esportivo do Flamengo. A reprodução da camisa no monumento foi realizada no início da noite.

Flamengo e River Plate se enfrentam neste sábado, 23, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O time dirigido pelo técnico português Jorge Jesus busca seu segundo título da Libertadores na história – a geração de Zico, Adílio, Junior e companhia venceu o torneio em 1981.