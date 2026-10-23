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Esporte

Lewis Hamilton leva política à F1 ao pedir liberdade para Palestina e Congo

Piloto da Ferrari defendeu a paz em regiões de conflito

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 18h53 | Atualizado em 23 out 2026, 19h10
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, com tranças e barba, usa brinco de diamante e colar prateado, vestindo uma camisa vermelha da Ferrari com logotipos de patrocinadores. Ele segura um microfone preto com o logo da FIA, sentado em um sofá vermelho, com um fundo preto exibindo Austin Round 18 em amarelo e o logo da FIA Formula 1 World Championship
Ferrari's British driver Lewis Hamilton speaks during a press conference ahead of the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 22, 2026. (Angela Weiss/AFP)
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A chegada da Fórmula 1 à África, após mais de três décadas de ausência, abriu espaço para um discurso político de Lewis Hamilton, 41. Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 22, antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos, o heptacampeão mundial defendeu a libertação de territórios afetados por conflitos. “Precisamos garantir que estamos lutando pela liberdade do Congo, do Sudão, da Síria e da Palestina. Espero que, em algum momento, possamos alcançar a paz”, afirmou o britânico, que atualmente corre pela Ferrari.

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O piloto também relacionou os problemas enfrentados pela África ao passado colonial. “Crescendo na Inglaterra, nunca nos ensinaram nada sobre a África. Isso deveria fazer parte do currículo escolar. Muitos dos problemas que existem lá ainda são resultado do colonialismo e da intervenção do Ocidente”, afirmou. 

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