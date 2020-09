Lewis Hamilton e Naomi Osaka: o ativismo dos campeões

Duas importantes vozes no combate à injustiça racial tiveram muito o que comemorar neste fim de semana. No sábado 12, a tenista japonesa Naomi Osaka conquistou o bicampeonato do US Open , em Nova York, ao bater a bielorussa Viktoria Azarenka na final. Neste domingo, 13, o britânico Lewis Hamilton chegou à sua 90ª vitória na Fórmula 1, no GP da Toscana. Do alto do pódio, ambos pediram justiça a negros baleados pela policia nos Estados Unidos.

Naomi Osaka bateu Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3 e conquistou seu terceiro título de Grand Slam, depois do US Open de 2018 e do Aberto da Austrália de 2019. Sua ótima fase reforçou a tese de seu treinador, o belga Wim Fissette, de que o ativismo vem melhorando o desempenho da atleta de 22 anos.

Ao longo de suas sete partidas no torneio em Nova York, Osaka entrou em quadra usando máscaras pretas com o nome de americanos negros vítimas de violência por parte de policiais, como Trayvon Martin, George Floyd e Breonna Taylor. “Quero as pessoas comecem a falar desses problemas e por isso utilizei as máscaras ao longo das duas semanas”, discursou a campeã.

No início da semana, o técnico da Osaka se disse orgulhoso da postura da atleta, filho de pai haitiano e mãe japonesa, que se mudou do Japão para os Estados Unidos aos três anos. “É um tema muito importante para ela. Ela teve uma atitude grande e inacreditável durante o torneio de Cincinnati. Nós a apoiamos, porque sabemos o quão importante isso é pare ela”, completou, citando o fato de Osaka ter se negado a jogar a semifinal do torneio de Cincinnnati em resposta à morte de Jacob Blake, um homem negro baleado pela polícia, em Wisconsin.

Continua após a publicidade

Na ocasião, Naomi Osaka, de 22 anos, justificou sua atitude e recebeu apoio da organização do torneio. “Olá. Como muitos sabem, eu deveria jogar minha partida de semifinal amanhã. Porém, antes de ser atleta, eu sou uma mulher negra. E como uma mulher negra, sinto que há coisas mais importantes nesse momento que requerem imediata atenção, mais do que me assistirem jogar tênis”, escreveu a jogadora em suas redes sociais.

While there were no fans in the stands this year, it was all about bringing Black Lives to the front seat: https://t.co/I1bXd46JFD#USOpen pic.twitter.com/EjCuwq8OcN — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2020

Continua após a publicidade

Na Itália, Lewis Hamilton venceu o GP da Toscana e ficou a apenas uma vitória de igualar o recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher. Companheiro do britânico na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas ficou em segundo, e o tailandês Alexander Albon, da RBR, subiu ao pódio pela primeira vez na carreira, em terceiro. Hamilton lidera o Mundial de pilotos e, em 2020, também pode empatar com Schumacher em número de títulos: sete.