Letícia Bufoni é vice-campeã do Street League, o Mundial de skate, no Rio

O Brasil ficou perto do título do Street Skateboarding League, o mundial de skate street, disputado no domingo 13 na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A paulista Letícia Buffoni foi superada na última manobra pela japonesa Aori Nishimura e ficou com o vice-campeonato, mesmo resultado do também paulista Kelvin Hoefler, que ficou atrás apenas do americano Nyhan Huston, no masculino.

“Eu estou muito feliz com a minha performance, isso é o mais importante. Consegui fazer tudo o que eu queria, tudo o que planejei. Infelizmente não consegui o primeiro lugar, mas agora é treinar ainda mais e tentar conquistar o próximo”, afirmou Leticia Bufoni.

A mensagem de Neymar

Aori Nishimura, que garantiu o título, terminou com somatório de 32,6 pontos, enquanto Leticia ficou com 32,5, em segundo lugar. A terceira colocada foi a americana Lacey Baker, com 28,50, completando o pódio.

Nas redes sociais, Bufoni, recebeu os parabéns do amigo Neymar, com quem passou as festas de fim de ano no nordeste brasileiro.

“Parabéns meu amor, você é f… orgulho de ti”, escreveu o craque, alimentando rumores nas redes sociais sobre um possível romance com a skatista.

A atleta de 25 anos é uma das esperanças de medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Tóquio-2020 – será a estreia da modalidade em Olimpíadas.