Lesão muscular tira meia inglês Gareth Barry da Eurocopa

Londres, 28 mai (EFE).- O meia Gareth Barry, do Manchester City, está fora da Eurocopa, por não ter se recuperado a tempo de uma lesão nos músculos do abdômen, conforme anúncio feito pela Federação Inglesa de Futebol.

Exames médicos confirmaram que Barry, de 31 anos, não conseguirá estar pronto para o torneio após se contundir durante amistoso contra a Noruega, em Oslo, no último sábado, vencido por 1 a 0 pelos ingleses.

Barry era considerado titular da equipe e formava o trio de contenção do ‘English Team’, ao lado do seu companheiro de equipe James Milner e de Scott Parker, do Tottenham. A princípio, para o lugar do meia, o defensor do Everton Phil Jagielka deve aparecer na equipe principal.

Meia com 44 participações em jogos da seleção inglesa, Barry foi um dos principais nomes do Manchester City, na conquista do título nacional, nesta temporada.

O técnico Roy Hodgson ainda não enviou a lista final de convocados para a Uefa, o que não deve acontecer antes da próxima terça-feira. A Inglaterra estreia na Eurocopa na no dia 11, jogando contra a França. A equipe ainda enfrenta Suécia e a anfitriã na fase de grupos. EFE