Lesão de Guéhi vira principal dúvida da Inglaterra para as quartas contra a Noruega

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A Inglaterra chega às quartas de final da Copa do Mundo com uma crise defensiva. O zagueiro Marc Guéhi, essencial para marcar Haaland, é dúvida por lesão na coxa. Além dele, Quansah está suspenso e Rice com virose. Quem assumirá a defesa no decisivo confronto contra a Noruega? Entenda os desafios e as possíveis soluções táticas.

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A Inglaterra chega às quartas de final da Copa do Mundo, contra a Noruega, com uma crise no setor defensivo: o zagueiro titular Marc Guéhi, com lesão na coxa, é a principal dúvida para a partida. O jogo entre as seleções será realizado neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami.

O jogador sentiu o problema muscular durante a vitória por 3 a 2 sobre o México, no Estádio Azteca, pelas oitavas de final. Exames confirmaram uma distensão na parte posterior da coxa, e Guéhi ficou fora dos treinos ao longo da semana. A comissão técnica de Thomas Tuchel avalia as chances de recuperação como “50-50” e fará um teste final na sexta-feira, véspera do jogo, para definir se o zagueiro terá condições de atuar.

A eventual ausência cria um problema tático imediato: caberia a Guéhi a missão de marcar Erling Haaland, artilheiro da competição, com sete gols. Os dois são companheiros de Manchester City e se conhecem bem, o que daria ao duelo particular um ingrediente extra.

Se Guéhi não for liberado pelo departamento médico, John Stones e Dan Burn são os principais candidatos à vaga. O ex-técnico da seleção Sam Allardyce defendeu publicamente a escalação de Burn, por avaliar que a estatura e a força física do defensor seriam fundamentais para neutralizar Haaland no jogo aéreo.

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O cenário na defesa é agravado pela ausência confirmada de Jarell Quansah, suspenso por dois jogos pela FIFA após expulsão direta contra o México.

Fora da zaga, há mais um motivo de alerta: Declan Rice contraiu uma virose, sofre com dores na coxa e na região lombar e precisou ficar isolado do elenco, perdendo dois dias consecutivos de treino. A boa notícia para Tuchel é o retorno do lateral-direito Reece James aos treinamentos, que volta a ser opção para o esquema inglês.

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