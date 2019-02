Leonardo Silva vê concorrência positiva no Atlético-MG

Por AE

Belo Horizonte – Um dos poucos destaques do Atlético-MG em 2011, o zagueiro Leonardo Silva começa a temporada 2012 no departamento médico. Com um estiramento na coxa esquerda, sofrido no clássico contra o Cruzeiro, no último jogo do ano passado, ele passou as férias fazendo tratamento, mas não reclama. Agora com a concorrência de Rafael Marques, contratado junto ao Grêmio, ele sabe que será mais difícil assegurar uma vaga de titular.

O técnico Cuca tem um total de seis opções para a zaga: Leonardo Silva, Rafael Marques, Réver, Werley, Lima e Luiz Eduardo. A concorrência, para o ex-palmeirense, é “normal”: “Vamos procurar trabalhar da mesma maneira. A equipe se fortaleceu, isso acontece todo ano. Com a chegada desses jogadores, do Rafael para zaga especificamente, a equipe vai ficar mais forte e competitiva. Vai ser uma briga saudável nos treinamentos para que a gente possa ajudar o Atlético em todos os sentidos” afirma Leonardo Silva.

Mesmo lesionado, o defensor segue otimista com 2012, tanto que até comemorou o fato de ter passado as férias em tratamento. “Minhas férias foram de muito trabalho, proveitosas. Estou tratando desde o dia 5 de dezembro. Foi muito bom que meu filho nasceu e eu pude ficar com ele”, comentou.

Com relação à equipe, Leonardo Silva acredita que o Atlético-MG pode repetir o desempenho que teve no segundo turno do Brasileirão. “O Atlético já tem uma base boa, se fortaleceu bem e tem tudo para fazer um grupo muito forte e buscar os títulos. Vamos procurar repetir o desempenho que a equipe teve no segundo turno da competição. A defesa foi muito bem e isso foi um dos fatores importantes para a evolução da equipe. Todo mundo vai procurar repetir esse feito para que possamos manter o equilíbrio durante todo o ano e não passar pelo o que passamos no ano passado.”