Léo diz que Santos tem que ser ambicioso e mirar Libertadores

Com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos vive situação incômoda na tabela, beirando a zona do rebaixamento. O experiente lateral esquerdo Léo se mostrou perturbado com o fraco desempenho da equipe e quer o time brigando para chegar no G4.

‘Tem que ser uma equipe ambiciosa, que vai pegar todas essas dificuldades, somar os pontos e pensar em Libertadores’, disse à ‘ Rádio Estadão ESPN’.

A equipe da baixada é quem mais empatou – 7 vezes – e tem apenas dez pontos na décima quinta colocação. Um mal resultado neste meio de semana pode colocar o Santos na zona de rebaixamento ao final da rodada.

Para Léo, o risco de queda não deve nem sem lembrado na baixada, apesar da perigosa posição.

‘É preocupante? É, é preocupante, mas tem que tirar a bruxa. Não tem nem que pensar rebaixamento, porque não combina com o grupo e nem com o Santos’, admitiu.

Na 12rodada, o Santos tem pela frente ninguém menos do que o líder Atlético-MG, que tem 18 pontos a mais no campeonato. A partida será realizada nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio Independência.