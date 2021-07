Lenda olímpica, Comaneci se diz orgulhosa de Rebeca: ‘Você fez história’

A histórica ex-ginasta romena Nadia Comaneci, detentora de nove medalhas olímpicas – três ouros, uma prata e um bronze em Montreal-1976, além de mais dois ouros e duas pratas em Moscou-1980 –, exaltou em suas redes sociais o feito da brasileira Rebeca Andrade, 22 anos, que fez história na manhã desta quinta-feira, 29, ao conquistar nos Jogos de Tóquio a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do Brasil.

“Tão orgulhosa de você e de sua equipe pelo trabalho árduo e dedicação. Você fez história”, disse Comaneci, seguido da postagem de uma foto da atleta há oito anos, durante uma competição nos Estados Unidos. “Tudo começou em 2013, aqui em Oklahoma, quando Rebeca Andrade ganhou o Nadia Comaneci Invitational. Muito orgulhosa de seu trabalho duro. Parabéns, Brasil”, completou.

Sooo proud of you and your team for the hard work and dedication…. You made history #rebecaandrade pic.twitter.com/xTgm2OiQzZ

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 29, 2021