Lenda do tênis, Maria Esther Bueno está internada em estado grave

A ex-tenista brasileira Maria Esther Bueno, de 78 anos, está internada em estado crítico no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, lutando contra um câncer. As informações foram confirmadas nesta terça-feira a VEJA pelo seu sobrinho, Pedro Bueno. O hospital ainda não divulgou detalhes do estado de saúde da ex-tenista.

Maria Esther Bueno é a tenista mais vitoriosa da história do Brasil, foi número 1 do ranking mundial em 1959 e conquistou dezoito títulos de Grand Slam – onze nas duplas e sete na categoria individual. Em 1978, um ano após anunciar sua aposentadoria, a brasileira entrou para o Hall da Fama do tênis mundial.