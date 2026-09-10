Lenda do futebol holandês deixa esporte por questões de saúde: ‘Risco de desfecho fatal’

Um ícone do futebol holandês, Marc Overmars anunciou que se afastará do esporte por tempo indeterminado por questões de saúde. Aos 53 anos de idade, Overmars ocupava o cargo de diretor esportivo no Royal Antwerp, da Bélgica, mas teve que deixar o cargo devido ao cansaço e ao estresse resultantes do ambiente esportivo.

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“Todos sabem que minha saúde não está nas melhores condições. Agora, sinto claramente que não consigo mais suportar esta vida profissional agitada e estressante”, disse Overmars. “Se não ouvir meu corpo agora, meus médicos consideram muito alto o risco de um desfecho fatal”, completou.

O ex-jogador vinha sofrendo com problemas de saúde desde 2022, quando sofreu um infarto que deixou 45% de seu coração comprometido. Marc Overmars teve uma carreira prolífica por clubes, tendo atuado em gigantes do futebol europeu como Ajax, Arsenal e Barcelona. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo em 1994 e foi campeão da Liga dos Campeões em 1995.

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