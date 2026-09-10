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Esporte

Lenda do futebol holandês deixa esporte por questões de saúde: ‘Risco de desfecho fatal’

Marc Overmars estava atuando como diretor esportivo no Royal Antwerp

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 18h37
Homem de meia-idade, pele clara, cabelo escuro penteado para trás, barba por fazer, sorri levemente. Veste blazer azul-marinho sobre blusa preta com zíper, em ambiente externo desfocado
O ex-jogador Marc Overmars (Joris Verwijst/BSR Agenc/Getty Images)
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Um ícone do futebol holandês, Marc Overmars anunciou que se afastará do esporte por tempo indeterminado por questões de saúde. Aos 53 anos de idade, Overmars ocupava o cargo de diretor esportivo no Royal Antwerp, da Bélgica, mas teve que deixar o cargo devido ao cansaço e ao estresse resultantes do ambiente esportivo.

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“Todos sabem que minha saúde não está nas melhores condições. Agora, sinto claramente que não consigo mais suportar esta vida profissional agitada e estressante”, disse Overmars. “Se não ouvir meu corpo agora, meus médicos consideram muito alto o risco de um desfecho fatal”, completou.

O ex-jogador vinha sofrendo com problemas de saúde desde 2022, quando sofreu um infarto que deixou 45% de seu coração comprometido. Marc Overmars teve uma carreira prolífica por clubes, tendo atuado em gigantes do futebol europeu como Ajax, Arsenal e Barcelona. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo em 1994 e foi campeão da Liga dos Campeões em 1995.

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