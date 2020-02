Lenda da sinuca, Rui Chapéu morre aos 79 anos

O lendário jogador de sinuca brasileiro Rui Chapéu morreu na madrugada deste sábado, 29, vítima de um infarto fulminante. O jogador, conhecido pelo uso de boinas brancas, visitava a filha, em São Paulo, quando passou mal e foi levado ao hospital. Lá, foi detectada a presença de água no pulmão do esportista, que foi internado aproximadamente à 1h. Pouco depois, às 4h, um infarto levou a vida de Rui Chapéu, que estava com 79 anos.

Nos 1980, Rui foi contratado pelo programa “Show do Esporte”, apresentado pelo narrador Luciano do Valle (1947—2014), como um astro da sinuca. Sua missão era desmistificar o esporte, considerado menor e cujo preconceito prejudicava o seu desenvolvimento no país. O sinuquista então virou um astro, tendo suas partidas transmitidas em TV aberta e se tornando ídolo de entusiastas do esporte. Ficou oito anos no ar.

Nascido em Itabuna, na Bahia, ele era caminhoneiro até participar do torneio cujo prêmio era o contrato na TV. Competiu contra os doze melhores jogadores de sinuca do país e levou a melhor. A revista Isto É incluiu seu nome como um dos 1.000 maiores desportistas brasileiros do século XX.