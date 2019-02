Lenda da NBA diz que curte aposentadoria ‘fumando muita maconha’

O ex-jogador e treinador americano Don Nelson retornou ao ginásio do Golden State Warriors, em Oakland, Califórinia, na última quinta-feira, 21, para assistir ao jogo da equipe pela qual fez história, que jogava contra o Sacramento Kings, pela NBA. Aos 78 anos de idade, o pentacampeão da liga concedeu entrevista ao lado de outros ex-jogadores da equipe, Jason Richardson e Stephen Jackson, e surpreendeu ao comentar sobre como vem aproveitando a vida de aposentado.

“Fumando muita maconha”, cravou, arrancando risos dos jornalistas e jogadores presentes na coletiva. Mas o ex-técnico garantiu que não era usuário enquanto exercia sua profissão. “Nunca fumei enquanto estava treinando. Isso é algo novo para mim e estou gostando”.

Don Nelson é o técnico com mais vitórias na história da NBA, com 1.335. Ele treinou Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks e Golden State Warriors – se aposentou pelo último, em 2010. Apesar de não ter conquistado títulos como treinador, Nelson foi responsável por selecionar, em 2009, o jogador que mudaria a trajetória dos Warriors, o armador Stephen Curry, que conquistou três títulos com a franquia e foi eleito o melhor da NBA (MVP) em duas oportunidades.

Como treinador, Nelson não conseguiu conquistar um título, mas como jogador ele conseguiu um feito raro ao levantar cinco taças de campeão da NBA com o Boston Celtics, em 1966, 1968, 1969, 1974 e 1976. Era conhecido pela disciplina dentro de quadra, mas sua filosofia de vida mudou após a aposentadoria, assim como seu visual.