Leitura labial flagra ‘bronca’ de irmã de Neymar em Gabigol em festa de Mavie

Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Gabigol protagonizaram um momento curioso na saída da festa de 3 anos de Mavie, filha do camisa 10 e Bruna Biancardi, realizada nesta terça-feira, 6, em São Paulo. Um vídeo do casal deixou os internautas atentos e ganhou uma nova interpretação após uma análise de leitura labial.

Nas imagens, Rafaella aparece à frente do namorado enquanto organiza alguns objetos que seriam colocados no carro. Em determinado momento, ela orienta uma funcionária: “Olha para não quebrar isso aqui, por favor”. Logo depois, Gabigol surge próximo ao veículo, enquanto algumas pessoas tentam chamar a atenção do jogador. Segundo a leitura labial feita pelo influenciador Velloso, Rafaella teria apontado para o carro e dito ao atleta: “Vai, tu vem sentar ou não vai?”.

O jogador, então, entra no veículo, seguido pela namorada. Rafaella e Gabigol chegaram juntos à festa de Mavie e estavam entre os convidados da comemoração, que reuniu familiares e amigos de Neymar.

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