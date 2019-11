Leitores de PLACAR elegeram a seleção da final; confira a escalação

O Flamengo largou na frente da final da Libertadores 2019, pelo menos no que diz respeito à força de seu elenco. Foram escolhidos os melhores em duelos um contra um entre os 11 jogadores titulares e os técnicos de Flamengo e River Plate. Nesta sexta-feira 22, véspera da decisão, PLACAR fez duas votações para definir a equipe ideal: uma pelos stories do Instagram e outra por enquetes no Twitter. A contagem de votos encerrou-se às 22h.

A torcida do Flamengo votou em peso e o time é o com mais representantes das duas eleições. Pelo Twitter, o domínio foi massivo. Ao todo, são 10 representantes da equipe carioca contra apenas dois do adversário da final da Libertadores. Somente o volante Enzo Pérez e o técnico Marcelo Gallardo conseguiram superar os flamenguistas Willian Arão e Jorge Jesus.

A disputa mais intensa foi justamente entre os treinadores. O argentino superou o “Mister” por 51% a 49% para garantir um lugar na equipe.

Confira as escolhas feitas pelo Twitter:

O duelo pelos stories foi um pouco mais equilibrado. O Flamengo também dominou as escolhas dos seguidores, mas o River acabou com o dobro de representantes em relação ao Twitter. Além de Pérez e Gallardo, que também foram eleitos nesta rede social, a equipe ainda teve os reforços do goleiro Franco Armani e do zagueiro Javier Pinola.

No momento em que foi encerrada a contagem dos votos, Rodrigo Caio e Martínez Quarta estavam visualmente empatados com 50% cada um. Somente a checagem individual dos votos pelo aplicativo conseguiu mostrar o vencedor. O brasileiro somou 697 votos, apenas sete a mais do que o rival.

A seleção ideal feita pelo Instagram ficou assim:

Na soma dos votos das duas plataformas, a seleção eleita pelos leitores ficou assim: Armani; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Enzo Pérez, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O técnico é o do River, o argentino Marcelo Gallardo.