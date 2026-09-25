Leilão da SAF do Vasco tem enteado de Leila Pereira como favorito à compra; entenda

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O leilão da SAF do Vasco acontece nesta sexta, com a Almirante Participações S/A de Marcos Lamacchia como única interessada. A proposta detalha aportes de 500 milhões para o futebol, investimentos em CT e base, além do uso de São Januário. A compra ainda passará por aprovações e levanta questões de Fair Play Financeiro.

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O leilão da SAF do Vasco será realizado nesta sexta, 25, às 14h (horário de Brasília) em audiência fechada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A Almirante Participações S/A, do empresário Marcos Lamacchia, é por ora a única interessada na compra e a tendência é que vença o leilão por 90% das ações da sociedade.

A empresa de Lamacchia foi aceita pelo juízo como o “stalking horse bidder”, ou seja, faz a primeira proposta a ser igualada por outros interessados, um direito chamado de “right-to-match”, e tem preferência de igualar outras propostas. Caso outro concorrente vença, o empresário receberá, através da Almirante, 25 milhões de reais de taxa, a chamada “break-up fee”.

Apesar do interesse de um único comprador, o Vasco é obrigado a colocar as ações da SAF em leilão. O vencedor, no entanto, não assume o comando da SAF de imediato já que a decisão precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco e depois pela Assembleia Geral Extraordinária. Depois ainda será necessária a aprovação de órgãos competentes, incluindo CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Anresf (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol).

A Anresf também investiga possível conflito de propriedade na compra nas regras de Fair Play Financeiro, já que Marcos Lamacchia é enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

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Proposta inicial

A oferta da Almirante prevê a aquisição dos 90% da SAF do Vasco com 500 milhões de reais em aportes de capital, sendo 100 milhões de reais por ano, entre 2026 e 2030, com valor das parcelas corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços no Consumidor).

Os 500 milhões de reais serão destinados exclusivamente para o futebol (elenco, comissão técnica e contratações) e não poderá ser utilizado para o pagamento de dívidas do clube.

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Por 10 anos, a empresa não poderá vender sua participação nem distribuir dividendos. Neste período, a SAF terá de investir 120 milhões no CT do Vasco e se comprometer a conduzir projetos de incentivo fiscal, que totalizem 150 milhões de reais. Em dois anos, 30 milhões de reais deverão ser destinados a melhorar a estrutura da base vascaína.

A SAF terá uso prioritário e exclusivo do estádio de São Januário com jogos como mandante até 31 de dezembro de 2030 e deverá pagar 3 milhões de reais ao clube por ano pelo estádio, ou 2 milhões caso esteja em reforma.